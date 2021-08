Stéphan Bureau quitte Radio-Canada

Stéphan Bureau a animé sa dernière émission à Radio-Canada vendredi. Après avoir passé une autre saison estivale aux commandes de Bien entendu sur ICI Première, le populaire animateur a décidé plier bagage.

Joint au téléphone après son émission, Stéphan Bureau dit quitter Radio-Canada non pas «en bons termes», comme le veut l’expression, mais plutôt en termes «neutres». «C’est ni bon, ni mauvais, précise-t-il. Je suis content de ce qui a été fait. On ne m’a fait aucune pression. Ça s’est terminé de manière cordiale.»

Stéphan Bureau ne sait pas à quoi ressemblera son prochain chapitre professionnel. Il affirme n’avoir contemplé aucune offre. «La suite est une abstraction totale. Je n’ai aucune idée de ce qui m’attend. C’est la vérité.»

Avec émotion

Figure bien connue d’ICI Première, Stéphan Bureau était, en saison régulière depuis 2016, chroniqueur au 15-18 d’Annie Desrochers. Il était également aux commandes des Grands entretiens. L’été, il occupait la case de 9 h à 11 h 30, durant les vacances de Catherine Perrin, puis, au cours des dernières années, de Pénélope McQuade.

Stéphan Bureau a aussi piloté Notes de voyage sur ICI Musique, la chaîne musicale de Radio-Canada.

Sans surprise, son nom n’apparaît nulle part au calendrier radio 2021-2022 du diffuseur public, dévoilé plus tôt cette semaine.

En toute fin de programme vendredi, le journaliste de 57 ans s’est adressé à ses auditeurs avec beaucoup d’émotion.

«J’ai la certitude d’avoir développé au cours des cinq derniers étés un dialogue avec vous. Un dialogue qui m’a profondément changé. J’aurais voulu avoir le génie de dire tout sans rien dire ce matin, mais les mots me manquent pour avoir cette économie pudique du poète.»

Décision prise au printemps

Le départ de Stéphan Bureau était prévu depuis quelques mois.

En entrevue, l’animateur révèle avoir informé ses patrons au printemps : une dernière saison de Bien entendu, et c’était terminé. La direction du réseau lui a alors offert plusieurs projets d’émissions, mais il les a déclinés, nous indique le directeur des relations publiques de Radio-Canada, Marc Pichette.

La décision de Stéphan Bureau n’est donc aucunement liée au blâme qu’il a reçu le mois dernier pour son entrevue avec l’infectiologue français Didier Raoult en mai dernier. L’ombudsman des services français de CBC/Radio-Canada, Pierre Champoux avait conclu que l’animateur et son équipe n’avaient pas procédé aux vérifications nécessaires et avaient enfreint les normes et pratiques journalistiques du diffuseur.

Durant l’entretien, qui traitait de COVID-19, le médecin marseillais avait notamment exprimé des doutes quant au risque-bénéfice du vaccin pour les moins de 70 ans, théorie qui contredit les plus grandes études.

Après la publication du blâme, Stéphan Bureau a refusé de s’excuser en ondes, soulignant qu’il ne respectait pas l’avis du gardien de l’éthique.

D’ailleurs, Stéphan Bureau n’a pas souhaité commenter l’affaire Pascale Nadeau, dont le départ résulte d’une «dérive disciplinaire» du diffuseur, selon le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada.

Un deuxième départ

Ce n’est pas la première fois que Stéphan Bureau délaisse Radio-Canada. En 2003, il avait choisi de quitter le monde de l’information – et son poste de chef d’antenne au Téléjournal-Le Point, qu’il occupait depuis 1998. Ensuite, il était réapparu à Juste pour rire, notamment à titre d’animateur des Grandes entrevues.

Au micro de Bien entendu vendredi, Stéphan Bureau a indiqué qu’il ne regrettait pas d’avoir livré cette dernière saison.

En ondes, l’animateur a déclaré avoir vécu au cours des 13 dernières semaines «une exaltation». Plus que jamais, il dit croire au «pouvoir magique du dialogue.»