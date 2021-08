Un fonds pour la protection du patrimoine bâti, promet O’Toole

Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC) Erin O’Toole s’est engagé vendredi à créer un fonds pour la protection du patrimoine bâti, advenant une victoire des conservateurs aux élections du 20 septembre.

La création d’un tel fonds, avec un budget de 75 millions $ sur cinq ans, vise à aider les municipalités à préserver et restaurer les monuments historiques, les statues et les bâtiments patrimoniaux.

«Le “Fonds de préservation du patrimoine canadien” va favoriser le développement durable et va améliorer la qualité des paysages. Il va aussi tenir compte de la diversité des besoins des municipalités, et surtout des priorités locales et régionales», a indiqué le chef conservateur par voie de communiqué, accusant le gouvernement de Justin Trudeau d’avoir négligé le patrimoine bâti.

Ce fonds qui serait géré en partenariat avec les provinces «va permettre de protéger notre histoire et de préserver notre patrimoine», a précisé M. O’Toole.

«J’ai pris cet engagement dans mon “Contrat avec les Québécois et les Québécoises”», a-t-il ajouté.

La protection du patrimoine québécois fait partie des différentes mesures proposées cette semaine par les conservateurs dans ce «contrat» avec la Belle Province, tout comme l’application de la loi 101 sur la langue française aux entreprises à charte fédérale ou encore l’offre de donner plus de pouvoir à la province pour les questions d’immigration.