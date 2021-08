Un homme de 28 ans manque à l’appel à Shawinigan

La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 28 ans qui manque l’appel à Shawinigan, en Mauricie.

Alexandre Forcier a été vu pour la dernière fois mercredi vers 19 h 30, selon la SQ, qui précise que le jeune homme se déplacerait à pied.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué la police provinciale.

M. Forcier mesure 1,78 m, pèse 68 kg et a les cheveux rasés bruns et les yeux pers. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt noir, une casquette noire et des espadrilles noires et blanches.

La police demande à quiconque qui apercevrait M. Forcier de ne pas interagir avec lui, mais plutôt de communiquer sans tarder avec le 911 ou appeler au 1 800 659-4264.