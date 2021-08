Un tueur à gages dit que son complice a tenté de le tuer six fois

Même s’ils étaient complices dans le meurtre de deux frères en Montérégie, les relations étaient tendues entre un tueur à gages et son adjoint, selon l’assassin qui a affirmé ce vendredi avoir fait l’objet de six tentatives de meurtre par ce dernier.

« C’est des complots que j’ai déjoué, il y a eu des guets-apens, une fois un mauvais gars a été tué », a affirmé l’assassin devenu délateur, ce vendredi au procès de ses autres complices allégués Marie-Josée Viau et Guy Dion.

Contre-interrogé pour la cinquième journée consécutive, le délateur, qui dit souffrir de problèmes de santé mentale, a expliqué sa relation avec son complice surnommé Brad Pitt. Ensemble, ils auraient assassiné les frères Vincenzo et Giuseppe Falduto dans le garage d’une résidence de Saint-Jude en juin 2016.

« Ça m’a fait pleurer », a étrangement dit le tueur en parlant de son crime.

Juste après, Viau et Dion auraient nettoyé toute trace du crime entre autres en incinérant les cadavres.

Sauf que trois ans plus tard, l’assassin de la mafia s’est rendu aux policiers. Devenu agent civil d’infiltration, il a réussi à obtenir des déclarations incriminantes de la part des accusés alors qu’il portait des micros cachés. Viau et Dion, 46 et 49 ans, ont ainsi été arrêtés et accusés de meurtres.

Le couple, qui devait recevoir 10 000 $ pour leur aide, n’aurait toutefois jamais rien reçu. Il subit présentement son procès au Centre judiciaire Gouin à Montréal.

Tentatives de meurtre

Selon le délateur, Brad Pitt aurait tenté de le tuer une première fois en 2015, dans une maison de transition. Mais malgré tout, les deux se seraient quand même alliés pour éliminer les frères Falduto.

Une deuxième tentative de meurtre serait survenue en décembre 2016, quand il s’est fait demander de se rendre dans un lieu reculé afin de récupérer une somme d’argent et des armes. Selon lui, il s’agissait d’un guet-apens.

Puis, l’année suivante, c’était à la sortie d’un gym.

« Un camion s’est arrêté à 15 pieds de moi, puis j’ai entendu “pow”, a expliqué le délateur. Ils ne sont pas capables de me tuer à bout portant. »

Le témoin a ainsi assuré avoir échappé à trois autres tentatives de meurtre.

« C’est [Brad Pitt] qui les a instigués, a-t-il affirmé avec confiance, reprochant à cet homme d’avoir en plus coulé de l’information mettant sa vie en danger. Il m’a stoolé pour qu’on dise que je suis un traître. »

Sauf que si Bradd Pitt semble avoir tenté d’éliminer le délateur à plusieurs reprises, ce dernier n’était pas en reste. Car en 2018, il affirme avoir reçu une commande afin d’enlever Brad Pitt afin qu’il se fasse « torturer un peu ».

Les deux ne se sont toutefois jamais revus.

« C’est un virus », a dit le délateur à propos de son ancien complice.