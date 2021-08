Une maison de luxe mise en vente à un prix record à Montréal

Une maison de luxe située dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal, a été mise en vente pour un prix record de 30 800 000$.

La demeure, décrite comme étant «l'une des maisons les plus extraordinaires de mémoire récente sur le marché», comporte 8 chambres à coucher, 9 salles de bain, six salles d’eau et un total de 35 pièces. Le tout est réparti sur une superficie de 24 000 pieds carrés.

La maison est située au 3165 rue Ramezay au centre-ville de la métropole québécoise et est installée sur un terrain d’une superficie de 12 989 pieds carrés.

La fiche descriptive indique qu’elle a «été méticuleusement rénovée de fond en comble» et que «le résultat est tout simplement exceptionnel».

Les taxes municipales pour cette maison construite en 1965 s’élevaient à 29 570 $ en 2020 et les taxes scolaires étaient de 4023 $.

Un ascenseur, un chandelier qui fait trois étages de haut, du marbre, un escalier en fer forgé et un comptoir de cuisine importé d’Allemagne font partie des commodités incluses dans la maison.