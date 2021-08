SIMARD, Michel



À son domicile, le 11 août 2021 est décédé monsieur Michel Simard, fils de feu Médéric Simard et de feu Rita Massé.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Edmond (feu Louise Millaire), Liliane (feu Ronald Tuppert), Pierre (Lise Landreville), Murielle (feu Nick Pettinicchi), Lorraine (feu Donat Roy), Louise, Françoise (Claude Papillon) et Diane (Guy Pepin), de nombreux neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueuillera au complexe :le samedi 28 août 2021 de 13h à 16h30. Une liturgie sera dite au salon à 16h suivie de la mise en niche à la chapelle du complexe.