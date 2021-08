MESSIER, France



À son domicile, le 23 mars 2021, est décédée à l'âge de 61 ans, madame France Messier, fille de Joseph Messier et de Simonne Lacroix et épouse de Réal Boissy, demeurant à Acton Vale.Outre ses parents et son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Eve (Alexandre), Stéphanie (Sébastien), Audrey (Valérie), Marc-Antoine (Yaël), Coralie (Mathieu), Marie-Pier (Abdel) et Mylène, ses petits-enfants: Jérémy, Félix, Antoine, Emile, Liam, Elliot, Alexis et Adam. Elle laisse également sa belle-soeur Ginette ainsi que plusieurs parents et amis.Madame France Messier a été incinérée au Crématoire Lalime.La famille de madame Messier recevra vos condoléances, le samedi 28 août 2021 à 10h30 au :1166 RUE SAINT-ANDRÉACTON VALE, J0H 1A0Tél.: 450 546-5556www.ubaldlalime.comLes funérailles seront célébrées le même jour à 13h30, en l'église Saint-André d'Acton Vale. L'inhumation aura lieu au cimetière Sainte-Famille de Boucherville à une date ultérieure.