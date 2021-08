ST-LOUIS, Jean-Paul



Natif de ChamblyIl est décédé paisiblement le 16 juillet 2021 à l'hôpital d'Ottawa à l'âge de 70 ans. Il était le fils de feu Gérard St-Louis et de feu Carmen Riendeau. Il laisse dans le deuil son épouse Diane B. Martin, son fils Christopher (Francine), ses petits-enfants Nicholas et Samantha, ses frères André, Denis et Guy ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis. Il fut prédécédé par ses frères et soeurs : Claudette, Aline, Robert et Raymond.La famille recevra les condoléances le samedi 28 août 2021 de 13h à 14h à laRACINE, ROBERT & GAUTHIER180 CHEMIN MONTRÉALOTTAWAUn service commémoratif sera célébré sur invitation dans la chapelle de la maison funéraire.Vos messages de condoléancespeuvent être envoyés via