GRAVEL, Soeur Pauline, CND

( S.S.-Germaine-de-Notre-Dame)



est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 14 décembre 2020, à l'âge de 84 ans et 5 mois dont 64 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame.Elle était la fille de feu Philippe (Louis-Philippe) Gravel et de feu Germaine Motard.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères Jean-Guy (Lise St-Pierre) et Reynald (Lucienne Gosselin), ses soeurs Huguette (James Keeler), Lorraine (Raymond Rodrigue), Louisette (Marc Caron), Solange et Johanne (Daniel Evoy), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à l'église Notre-Dame-de-Grâce située au 5333, Ave Notre-Dame-de-Grâce, Montréal, mardi, le 24 août 2021 à 13h00. Les funérailles seront célébrées à 13h45. L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-NeigesSuite aux recommandations de la Santé Publique, tous doivent porter un couvre-visage et respecter les consignes sanitaires en vigueur à Montréal.Merci de votre compréhension.