MICHAUD, Line



À Montréal, le jeudi 12 août 2021 est décédée, à l'âge de 58 ans, Line Michaud, épouse de Walter Massicotte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Éric, Danny (Thammy) et Alexandre, ses petits-fils Nolan et Kilyan, ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 27 août 2021 dès 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.