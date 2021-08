THOMAS, Daniel S.



Le 24 juin 2021, à Saint-Jérôme, est décédé M. Daniel S. Thomas, à l'âge de 64 ans, époux de Mme Thérèse La Vergne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants David (Marilou) et Audrey, ses parents Georgette et Raymond, son frère Michel (Nicole), son neveu Éric et sa nièce Magaly, les enfants de son épouse (Jean-François, Éric et Émilie), ainsi que de nombreux petits-enfants, parents et amis.Une cérémonie intime sera organisée pour la famille et les amis le 4 septembre 2021.