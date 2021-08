LEROUX, Valérien



À la mémoire aimante de Valérien Leroux, décédé le 7 août 2021, à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Diane Dubuc, ses deux filles, Brigitte (Daniel Houle) et Marie-Andrée (Luc Grenier), ses quatre petits-enfants adorés qui étaient sa fierté, Félix-Antoine, Audrey, Gabrielle et Virginie, ses soeurs, Ghyslaine (Yves André) et Nicole (Pierre Charbonneau), son frère, feu Michel (Sylvie Bertrand) ainsi que plusieurs parents et amis.Il est allé rejoindre ses parents, Aurore et Alcide, ainsi que son frère Michel.La famille recevra vos témoignages de sympathie le dimanche 29 août de 9h30 à 11h30 et de 13h à 15h au complexe funéraireLes visites se feront en rotation, avec un maximum de 50 personnes simultanément dans le salon. Une cérémonie et un goûter suivront sur invitation.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.