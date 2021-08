PETRUCCI, Pierre



Le 15 août à Montréal, à la Maison St.Raphael, à l'âge de 99 ans est décédé Pierre Petrucci, époux de Réjeanne Marinelli.Il laisse dans le deuil ses filles Sandra et Nathalie, ses gendres Billy et Renzo, ses petits-enfants Brendan, Adriano, Sofia, Isabella, Aidan, Luca, Guillana et Chloe ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALlundi le 23 août 2021 de 15h à 19h. Les visites commenceront à 15h et seront suivies d'une cérémonie à 19h.Des dons au nom de Pierre Petrucci peuvent être faits à la Maison St-Raphaël.