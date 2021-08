LAFOREST, Gilles



À Montréal, le vendredi 11 décembre 2020 est décédé, à l'âge de 74 ans, Monsieur Gilles Laforest, fils de feu Alphonse Laforest et de feu Gloria St-Denis. Il était l'époux de Madame Renée Girard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Sabrina) et Mélanie (Sébastien); ses deux petites-filles Amélie et Lily-May; ses frères André (Monique), Denis (Antoniella) et feu Claude; ses soeurs France et Lise; sa belle-soeur Lorraine Girard (Jacques Arseneault) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 29 août 2021 de 14h de 17h, suivi des funérailles au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Société des soins palliatifs seraient appréciés.