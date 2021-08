MITCHELL, Leo



À son domicile de LaSalle, M. Leo Mitchell, conjoint de feu Winnifred Matthews, est décédé le 31 juillet 2021, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil ses neveux Chad, Guy et Ron; son petit-neveu Tommy; sa petite-nièce Shelley (Stephan Cuillerier) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 28 août 2021de 9h à 12h au Complexe Urgel Bourgie/Athos du 1275 avenue Dollard à LaSalle.Où une cérémonie suivra dans la chapelle du complexe.