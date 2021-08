Prévost, Raymond



Est décédé subitement entouré par sa famille le 10 août 2021. Une véritable force de la nature, Raymond aura vécu avec la ferme conviction que la vie se devait d'être pleinement vécue. Il passa son enfance au Barrage Mitchinamecus. Il eut une jeunesse rurale et simple grâce à laquelle il aura acquis les valeurs du travail, de la loyauté, de l'optimisme et du dévouement envers les autres.Il aura été guidé par ces valeurs tout au long de sa vie, tant à son poste de gestionnaire chez Xerox Canada, qu'à celui de consultant ou de façon plus importante celui de mentor et de "coach" auprès d'innombrables personnes de son entourage. Mais sa plus grande joie aura été, sans contredit, sa famille. Il fut un mari dédié et rempli d'amour, un véritable héro pour ses enfants et le meilleur POPI du monde pour ses petits-enfants.Raymond adorait être entouré de gens. Son bonheur et son entrain ne manquaient jamais de marquer son entourage mais c'est surtout entre famille et amis que sa joie de vivre s'exprimait avec son "bouillonnement" si caractéristique. Plus tard dans sa vie, il aura eu l'occasion de passer plusieurs années très heureuses en Floride et Masson avec Francine.Raymond rejoindra dans les cieux son épouse Thérèse et ses frères André, Conrad et Gaby et laissera à son frère Jean-Marie, ses fils Luc (Darla) et Paul (Elaine), ses petits-enfants Ben (Bianca) et Thomas (Effie) un vide incommensurable qu'il remplissait chaque jour avec son amour. Il sera regretté par ses belles-soeurs, beaux-frères, de nombreux neveux et nièces ainsi que tous ceux qui l'auront côtoyé.Au lieu de fleurs, Raymond vous inviterait plutôt à vous offrir une bonne bouteille de vin rouge et de lever votre verre en sa mémoire.Une période de condoléances sera tenue de 15h à 17h le samedi 28 août au Centre communautaire de Terrasse-Vaudreuil situé au 74, 7e avenue, Terrasse-Vaudreuil, J7V 3M9.