MOALLI (née CUSSON) Yolande



À Laval, le 8 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Yolande Cusson, épouse de feu M. Mario Moalli.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Solange), Linda et Mario Jr (Catherine), ses petits-enfants Samuel, Antoine, Valérie et Rémi, son arrière-petite-fille Mélia, sa 2e fille Louise, sa soeur Gisèle, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 5 septembre 2021 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.