MARTIN (née BURELLE)

Rollande



À Saint-Hyacinthe, le 15 août 2021, est décédée à l'âge de 96 ans, madame Rollande Burelle, épouse de feu Rolland Martin.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Réjean, Céline, Danielle (Jean-Maurice) et Sylvie, ses petits-enfants : Louis-Philippe (Claudia) et Frédéric (Tanya), son arrière-petit-fils Jaxon, également sa soeur Claire, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles, auront lieu le jeudi 26 août 2021, à 10h30, en l'église du Précieux-Sang, suivra la disposition des cendres au cimetière de St-Pie. Le port du couvre-visage est obligatoire à l'intérieur de l'église.SAINT-HYACINTHETél. 450-774-6417 www.ubaldlalime.com