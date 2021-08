Lepage, Alphonse



À Brossard, le 14 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Alphonse Lepage, fils de feu Oscar Lepage et de feu Irène Ruest, époux de feu Georgette Lemieux Lepage (janvier 2018).Il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Réjean Gauvreau), Monique, Michel (Isabelle Doré) et Luc (Dominique Bégin), ses dix petits-enfants, ses onze arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux amis."Fellow" de la "Society of Actuaries" de Chicago, détenteur d'un baccalauréat en Sciences Actuarielles et Sciences de l'administration (Université de Laval), d'un baccalauréat Es Arts (Séminaire de Rimouski), il a acquis une grande crédibilité dans le monde des affaires par son intelligence, son doigté et la capacité de mobiliser les gens compétents autour de lui. Il a terminé sa carrière en 1997, à titre de président canadien et chef de la direction à la Suisse de Réassurance Vie Canada (Swiss Re), au bureau de Montréal. Parallèlement à ses nombreuses activités professionnelles, il s'est grandement impliqué dans sa communauté (Diocèse de St-Jean-Longueuil pendant plus de 20 ans, Club Richelieu à Toronto et à Brossard, C.A Hôpital Charles-Lemoyne et de nombreuses campagnes de financement pour diverses organisations). En 1989, il a créé une fondation qui porte son nom afin de venir en aide aux jeunes et aux familles de la région. Cet homme d'équipe a été maire de Brossard (1978-1982) et reconnu pour son engagement dans le développement de la ville par l'inauguration du Centre Socio-Culturel qui porte son nom en juin 2018 (juste à côté de la bibliothèque municipale qui porte le nom de son épouse, maire de Brossard de 1983 à 1990). Il a reçu de nombreux prix dont la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec (2002) et l'Ordre du Mérite de Brossard (1995). Il a été un lanceur de balle-molle "redoutable" pendant plus de 35 ans, du Séminaire jusqu'aux "P'tits-Vieux" de Brossard. Tout au long de ce parcours, il a été un homme inspirant, curieux, fonceur, généreux, un frère, un conjoint, un père, un ami engagé et aimant, fier de ses racines rimouskoises, fier de l'épanouissement de sa grande famille et de son cercle d'amis. Son rire et ses conseils nous manqueront beaucoup!Il sera exposé en chapelle ardente, le samedi 28 août 2021de 9h00 à 11h00 au Centre socioculturel Alphonse-Lepage (7905 av. San Francisco à Brossard). Les funérailles seront célébrées le même jour à 14h30 au centre communautaire La Résurrection (7685 boul. Milan, Brossard) avec la famille et les amis (considérant le nombre de places limitées).Svp ne pas envoyer de fleurs, un don à la Fondation Alphonse Lepage serait grandement apprécié.