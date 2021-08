GUILBAULT (née Harel)

Jeannine



À Lachine, le 24 février, à l'âge de, est décédée Jeannine Harel, épouse de feu Raoul Guilbault.Elle laisse dans le deuil ses fils feu Claude (Loïda Flores), Marc-André et Jacques, ses petites-filles Lyne (Jean-Paul), Michelle, Sabrina Jasmine (Jonathan) et Marie (Archil), ses arrière-petits-enfants Priscilla, Nicolas et Uma ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon les directives de l'Institut national de santé publique du Québec, la famille vous accueillera pour un dernier hommage, 50 personnes à la fois, le dimanche 29 août de 13 h à 16 h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h en la chapelle du complexe funéraire.