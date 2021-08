HUOT, Jean



HUOT, Fernande (née Le Royer)À St-Lambert, le 22 janvier 2021, à l'âge de 94 ans est décédé M. Jean Huot, suivi du décès de son épouse Fernande Huot le 8 mai 2021 à l'âge de 86 ans.Ils laissent dans le deuil leurs filles feu Sylvie et Micheline (John Carter), beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 août 2021 de 16h à 20h et le samedi 28 août 2021 de 8h30 à 9h30 à la307 RIVERSIDESAINT-LAMBERT QC J4P 1A7suivi des funérailles à la Paroisse St-Lambert située au 41 ave Lorne, Saint-Lambert, à 10h.