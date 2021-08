LANDRIAULT, Maurice



Samedi le 7 août 2021, est décédé à l'âge vénérable de 88 ans, Monsieur Maurice Landriault, veuf de Madame Agathe F. Vir.M. Landriault laisse dans le deuil ses filles Sophie (Jean-François) et Marie-Josée, ses petits-enfants Philippe (Véronique), David, Pascale (Gabriel), Mathéo et Noah, ses arrière-petits-enfants Nicolas et Guillaume, sa soeur Carmen (feu Jacques) ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 août 2021 à 11h00 en l'église St-Enfant-Jésus-de-la-Pointe- aux-Trembles, située au 11, boul. Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. La famille sera présente à l'église dès 10h00 afin de recevoir les condoléances.