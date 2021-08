PERREAULT (née LABBÉ)

Mariette



À Montréal, le 16 août 2021, est décédée Mme Mariette Perreault.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, Nicole, Gilles (Louise) et Lucie (Serge), ses cinq petits-enfants, Laurence (Yashar), Julien (Marie-Christine), Josiane (Thierry), Amélie et Samuel. Elle laisse aussi dans le deuil ses trois arrière-petits-enfants, Célian, Éléonore et Nova, son frère Marcel, ses soeurs Louisette (Jean-Guy) et Aurore, ainsi que ses neveux, ses nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 25 août 2021 à l'Église Bonaventure : 5205 rue St-Zotique E, Montréal, Qc, H1T 1N6 de 14h30 à 15h30, suivra une messe commémorative.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Santa Cabrini serait apprécié.