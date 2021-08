VILLEMAIRE, Luc



Paisiblement à la maison, le 18 août 2021, est décédé M. Luc Villemaire, époux de feu Gisèle Lefebvre (1928 - 2004) et conjoint depuis 15 ans de Monique Letang.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Lisette (Stéphane Hanley), Gilles (Lorraine Lepage), Johanne (Jean Raymond), Manon (Richard Lavallée) ainsi que le fils de sa conjointe Stéphane Lajoie (Caroline Pelletier). Il laisse aussi ses 8 petits-enfants, Catherine et Brigitte, Caroline et Martin, Jean-François et Martine, Claude et Maripiere de même que les 2 petits-enfants de sa conjointe, William et Cloé, ainsi que 13 arrière-petits-enfants. Ses belles-soeurs, Lise et Yolande Lefebvre, Jeanne et Lucie Letang, son beau-frère Guy Duplantie, plusieurs neveux et nièces, son cousin et sa cousine Jean-Paul et Yolande Villemaire ainsi que de nombreux(ses) ami(e)s regretteront sa présence.La famille recevra les condoléances le mardi 24 août de 14h à 17h et de 19h à 21h à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.caLes funérailles auront lieu le mercredi 25 août à 10h en l'église des Saints-Anges de Lachine, 1400 boulevard St-Joseph, Lachine.