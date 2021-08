DUBRÛLE, Raymond



Notre père adoré est décédé subi-tement à son domicile, le 20 juin 2021, à l'âge de 82 ans. Fils de feu Paul-Émile Dubrûle et de feu Lucille Ricard.Il laisse dans un immense chagrin ses enfants, Michel, Daniel, Nicole (Pierre), Alain (Rosalie) et Chantal, 6 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants.Il laisse également sa compagne de vie Diane, ses soeurs chéries Suzanne, Carmen (Robert) Paulette et Lise (Guy) ainsi que son frère Jean-Claude. Il manquera également à plusieurs neveux, nièces, tantes, oncles, cousins, cousines et plusieurs amis.Une cérémonie aura lieu le samedi 28 août 2021 à 10h30, à la Cathédrale de Mont-Laurier. Les proches pourront ensuite se rassembler au restaurant Au Vieux Duluth au 1080, boul. Albiny-Paquette à Mont-Laurier.