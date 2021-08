PILON, Lionel



Au Centre d'hébergement Champlain-de-Gouin, le 12 mai 2020, est décédé à l'âge de 95 ans, monsieur Lionel Pilon, époux de madame Marie-Marthe Guay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Manon et Josée, son gendre Jean, sa petite-fille Marilou et Clémence son arrière-petite-fille, sa soeur Françoise, sa belle-sœur Pierrette, ses neveux et nièces ainsi que ses amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 août dès 13h à laUne cérémonie hommage aura lieu dès 16h le même jour.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.La famille tient à remercier l'équipe des soins du CHSLD Champlain-de- Gouin.