BERGERON, Jean-Guy



Le 18 août 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean-Guy Bergeron, époux de feu Nicole Rousseau et conjoint de Mme Danielle Bourdages.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Eve (Robert) et Christine (Jasmin), ses petits-enfants Thomas, Mathis et Ophélie, sa soeur Marie-France, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 26 août 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Une liturgie de la Parole suivra à 16h30 en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.