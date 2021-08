5 incontournables pour une belle tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Avec son grand fjord et son grand lac, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a de quoi en mettre plein la vue. Que l’on s’y rendre pour ses plages, ses parcs, ses attraits culturels, ses bélugas, ses pistes cyclables ou ses bleuets, on peut difficilement être déçu! Voici quelques-uns des classiques de la région.

Le parc national du Fjord-du-Saguenay

Ici, le fjord se découvre dans toute sa splendeur et toute sa longueur (100 km). Le parc national du Fjord-du-Saguenay se divise en trois secteurs, éloignés les uns des autres. Il y a d’abord Baie-Éternité, où on peut randonner jusqu’à la célèbre statue de Notre-Dame-du-Saguenay, partir en croisière en «bateau-mouche» ou encore se mesurer à une impressionnante via ferrata. Il y a ensuite le secteur de Baie-Sainte-Marguerite, où l’on se doit de randonner jusqu’à la Halte du Béluga pour guetter les cétacés et se pâmer devant la vue. Le troisième secteur – celui de la Baie-de-Tadoussac – vaut aussi le déplacement, mais il se trouve sur la Côte-Nord. Évidemment, peu importe où l’on va, le kayak de mer au creux des parois du fjord est un must.

Info: www.sepaq.com/pq/sag

La Véloroute des bleuets

La Véloroute des bleuets, c’est une piste cyclable de 256 km qui fait le tour du lac Saint-Jean. Elle traverse 15 municipalités ainsi que la communauté innue de Mashteuiatsh, compte une multitude de haltes de vélo et d’hébergements certifiés «Bienvenue Cycliste» et donne accès à des attractions touristiques, des microbrasseries et de belles grandes plages sablonneuses. Il est possible de la faire en entier sur plusieurs jours, avec ou sans service de bagages, ou par petits tronçons. Pour rouler au bord de l’eau en famille, les portions Métabetchouan-Lac-à-la-Croix-Desbiens (7 km) et Roberval-Val-Jalbert (7 km) sont à retenir.

Info: veloroutedesbleuets.com

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien

Tigres de l’amour, macaques japonais, ours polaires, panda roux... Le Zoo sauvage de Saint-Félicien nous fait découvrir les animaux de toute la Boréalie, c’est-à-dire ceux qui vivent dans les climats nordiques comme le nôtre. Le parc animalier abrite 500 animaux de 86 espèces différentes. On les rencontre le long de 4,5 km de sentiers pédestres ainsi qu’à bord du «petit train» des Sentiers de la nature. Au cours de cette activité, qui a fait la popularité du zoo, les visiteurs sont conduits à travers des écosystèmes nord-américains dans lesquels vivent des animaux en semi-liberté. Loups gris, bisons, orignaux, ours noirs et chiens de prairie y sont généralement faciles à observer.

Info: zoosauvage.org

Le parc national de la Pointe-Taillon

Au bord du lac Saint-Jean, ce parc compte 15 km de rivages sablonneux et 45 km de pistes cyclables, dont 16 sont reliés à la Véloroute des bleuets. Les campeurs apprécient ses terrains de camping rustique près du lac ou de la rivière Péribonka, ou encore ses nombreux prêt-à-camper. Évidemment, les activités comme le kayak, la planche à pagaie, le canot ou le pédalo ont la cote quand viennent les belles journées d’été. Mais c’est peut-être la plage surveillée qui plait le plus aux familles, car elle fait partie des plus belles de la région. Et l’eau y est chaude, en plus.

Info: www.sepaq.com/pq

L’Anse-Saint-Jean, Sainte-Rose-du-Nord et les navettes du Fjord

Il existe une option intéressante pour explorer les beautés du fjord sans faire des kilomètres de voiture: les navettes du Fjord. Cette compagnie offre des croisières classiques sur le Saguenay, mais aussi des excursions maritimes au départ de plusieurs quais, avec différentes options d’escales, de part et d’autre de la rivière Saguenay. Par exemple, on peut prendre la navette à La Baie et faire escale à L’Anse-St-Jean ou encore à Sainte-Rose-du-Nord, deux des plus beaux villages de la région et même de la province! Le Parc Aventures Cap Jaseux, populaire pour ses parcours aériens avec vue, le parc national du Fjord-du-Saguenay et Tadoussac font aussi partie des arrêts possibles. Peu importe l’excursion choisie, les trajets en bateau eux-mêmes offrent des paysages inoubliables.

Info: navettesdufjord.com