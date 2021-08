SYLVESTRE, Madeleine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Madeleine Sylvestre, survenu à Trois-Rivières, le 22 juillet 2021, à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur David Fortin.Outre son époux, elle part rejoindre ses frères et soeurs Jean-Claude (Gloria), Claire (Jean), Marthe (Paul), Pierre (Jeannine) et Michelle (Yvon). Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Andrée (Marcel), Gilles (Lise), Louise (Vincent), Clément (feu Jacqueline), Paul (Lise), Monique et Alain (Linda), ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se recueillera le 28 aout 2021 de 13h à 14h en l'Église St-Barthélemy (601 Rang York, Saint-Barthélemy, QC J0K 1X0). Les funérailles suivront dès 14h.La famille tient à remercier l'équipe des Soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières pour leur bons soins et dévouement auprès de Mme Sylvestre.Les services funéraires ont été confiés à la: