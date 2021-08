563 nouveaux cas au Québec

Le Québec enregistre 563 nouveaux cas ajd.



On continue de surveiller de très près les nouvelles hospits dans toutes les catégories d’âge.



Il faut profiter des prochains jours pour ➡️ aller chercher ses 2 doses et ainsi être le plus possible à l’abri des variants à l’automne. https://t.co/qnmGaJw8D5