SAVARD, Gilberte



À l'IUCPQ Hôpital Laval, le 14 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Gilberte Savard, fille de feu M. Charles Savard et feu dame Adéline Gagnon. Elle demeurait à Québec, autrefois de Montréal.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel Verrault (Chantal Giroux) et Catherine Verrault (Marc Bisson); ses petits-enfants: Guillaume (Ruxia Campbell), Julien, Nicolas, Félix-Antoine (Noémie Faucher et les enfants), Marie-Pascale (Pascal Giguère et les enfants), Louis-Frédéric (Karolane Thibault) et Jean-Gabriel.Elle laisse également dans le deuil son frère, sa soeur et sa belle-soeur: Louisette, Jean-Yves (Lucia Carette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire2258, AV LARUEQUÉBEC (ARR. BEAUPORT) G1C 4A3Pour renseignement : 418 663-9838Courriel : info@fxbouchard.comwww.fxbouchard.comle samedi 28 août, de 9h à 10h20.Dû aux circonstances actuelles en lien avec la pandémie, un maximum de 50 personnes en rotation seront autorisées dans nos salons.Une liturgie de la Parole suivra en la chapelle du salon à 10h30 et de là au cimetière Saint-Grégoire-de-Montmorency.Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire et les mesures de distanciation devront être respectées en tout temps pour la sécurité de tous.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec, G1S 3G3; téléphone 418 527-4294; internet: www.alzheimer.ca