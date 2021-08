PICARD, Claude



De Repentigny, le 16 juillet 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Claude Picard conjoint de madame Céline Ranger.Outre sa conjointe Céline, il laisse dans le deuil sa mère Gisèle, sa fille Sabrina (Mike), son beau-fils Éric, ses petits-enfants Leyla et Mikaella, sa soeur Élaine (Guy), ses frères Dany et Michel (Carole) ainsi que plusieurs autres parent et amis.Il a rejoint son père Paul et sa fille Karine.La famille vous accueillera dès 13h30 à l'église du Précieux Sang au 115 rue Chauveau à Repentigny ou sera célébré le service religieux à 14h30.Sa conjointe remercie spécialement l'ergothérapeute Nathalie Caron et l'Infirmière Valérie Bilodeau pour leurs bons soins.Le port du masque et la distanciation sont obligatoires.