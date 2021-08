VIAU, Bernard



À son domicile, Bernard nous a quittés le 7 août 2021, très serein et les yeux remplis d'amour entouré de sa compagne Louise, de ses filles Marie-Claude et Anick (Patrick Richer). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-fils Noah (Emma Déry), Kian, Marc-Alexandre et Carl-Étienne. Sa soeur Monique, ses frères Jean-Pierre (Lorraine), Robert (Danielle), Michel (Huguette) ainsi que Jeannine Archambault (Alain Fortin) la mère de ses filles et Sylvain Joannette, l'ex-conjoint de Marie-Claude et le père de Marc-Alexandre et de Carl-Étienne, pleurent son départ. Ses nièces Clémence, Marie-Pierre, Marie-Pascale et plusieurs amis très proches partagent notre peine.Nous souhaitons aussi remercier tout particulièrement le Dr Claude Rivard pour sa grande humanité, l'infirmière clinicienne Annie Claveau et l'inhalothérapeute Marie-Ève Desrochers pour leur grand dévouement et pour tout le support moral et physique déployés envers Bernard. De plus, un merci tout spécial à Marie-Josée Rivard, psychologue, pour son accompagnement jusqu'à la fin.Une cérémonie intime se tiendra le dimanche 29 août au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Nous vous invitons à faire des dons en sa mémoire soit à l'Association pulmonaire du Québec ou au CABB, le centre d'aide bénévole de Boucherville.