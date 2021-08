BORDELEAU, Louise



Le 2 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Louise Bordeleau, originaire de Joliette et domiciliée à Montréal. Elle était l'épouse en secondes noces de Roger Charest, la soeur de Thérèse et de Jean Bordeleau, tous décédés.Elle laisse dans le deuil les enfants de feu Roger Charest, Suzanne et Pierre ainsi que leur famille, son frère André Bordeleau (feu Pauline Bellemare), son beau-frère Édouard Cadotte (feu Céline Bordeleau), ses belles-soeurs Georgette Ducharme (feu Luc Bordeleau) et Hélène Perreault (feu Marc Bordeleau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Mme Bordeleau vous accueillera le samedi 28 août dès 10h à2 rue St-Charles-Borromée Nord, JolietteLe service sera célébré ce même samedi à 11h. Les cendres seront inhumées au cimetière de Crabtree.Des dons peuvent être faits en son nom à la communauté religieuse Les Moniales Bénédictines de Joliette ou encore à l'organisme Parkinson Québec.www.centrefunerairejoliette.com