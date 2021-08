Lefebvre, Raymond

Au Centre hospitalier du Suroît de Valleyfield, le jeudi 25 mars 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé Raymond Lefebvre, époux de Gisèle Tranchemontagne. Natif de Rigaud, il était résident de Vaudreuil-Dorion depuis près de 60 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Sylvie (Mounir Jannat) et Nathalie (Réal Roy), ses chères petites-filles Soukaïna (Jean-François), Sarah et Samia (Jérémy). Il laisse également dans le deuil sa soeur Huguette, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tranchemontagne soit Laurier (Nicole), Andrée, Carmen (Richard Scott) et de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Raymond Lefebvre a fait sa marque dans les hebdos de la région de Vaudreuil-Soulanges. Dès 1960, Me Paul Gérin-Lajoie l'invite à se joindre à l'équipe de son journal l'Écho comme administrateur.La presse régionale l'enflamme et en 1968 il fonde son propre journal l'Étoile, un hebdo qui fera sa marque dans la région. Devenu propriétaire de l'Écho et de l'Étoile, il a ouvert la voie et servi de tremplin à plusieurs jeunes journalistes qui rayonnent toujours dans les médias.Il fut un homme d'affaires présent et attentionné auprès de ses employés à qui il vouait un grand respect et une affection presque fraternelle.Un grand merci au personnel soignant du CLSC de Vaudreuil-Dorion, à la direction et au personnel de la résidence Le Félix où il résidait depuis trois ans à Vaudreuil-Dorion, et où, il a su s'entourer de précieux amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 août à 11h en l'église Très-Sainte-Trinité, 145 ave St-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2K9. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Rigaud (Ste-Madeleine) à une date ultérieure avec la famille proche. Nous savons que Raymond, malgré notre chagrin, désirerait que nous célébrerions sa vie plutôt que son départ.