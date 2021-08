L'ECUYER, Gilles



Le 15 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gilles L'Ecuyer, époux de feu Lucie Sauvé.Il laisse dans le deuil ses fils Normand et Sylvain, sa soeur Nicole (Michel Thouin), sa belle-soeur Diane Sauvé (feu Donald McDuff), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances en l'église St-Matthieu-de-Beloeil, le samedi 4 septembre 2021 dès 10h, suivi des funérailles à 11h (1010 rue Richelieu, Beloeil, Qc, J3G 4R2).Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.com