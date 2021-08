DOUCET, Wilfred



C'est avec le coeur lourd que nous annonçons le décès de Wilfred Doucet le 8 août 2021, époux de feu Pauline Doucet.Il laisse dans le deuil ses enfants Jeannine (Jean), Gilles et Linda (Réal), ses petits-enfants Paul, Mélissa, Amélie et Julie ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le samedi, 28 août 2021 de 13h à 16h.