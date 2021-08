FOREST, Nicole (née Pagé)



À Sainte-Marcelline-de-Kildare, le 21 décembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Nicole Pagé, épouse de M. Denis Forest.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses beaux-fils Éric (Sophie), François (Pétula) et Jean-Sébastien (Mariejo), ses frères Louis (Luce) et Michel (Denise), ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée le dimanche 29 août 2021 de 9h à 12h aux5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIEet sera ensuite réexposée à la Salle La Distinction, 1505 boul. Base-de-Roc, Joliette, J6E 0L2, de 13h30 à 18h. Une cérémonie hommage aura lieu à 15h30 à la salle.L'inhumation aura lieu le lundi 30 août 2021 à 10h30 au cimetière de L'Épiphanie.