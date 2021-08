LACHAPELLE, André



Au Centre hospitalier Anna-Laberge, le 11 avril 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Lachapelle, de St-Jean-de-Matha, époux de Mme Pierrette Legault. Il va rejoindre sa fille Sylvie Lachapelle, ses parents Henri et Jeanne, ses frères Marcel, Claude et Jacques, ses soeurs Adrienne et Béatrice.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Christiane (Mario), Denis et Carole, ses petits-enfants Jacinthe, Édith, Laurence, Audrey et Benjamin, ses arrière-petits-enfants, son frère Fernand, ses soeurs Denise et Jacqueline, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireTél: 450-632-1515, www.poissantetfils.caLa famille accueillera parents et amis en l'église Ste-Trinité de St-Jean-de-Matha (189 rue Ste-Louise) le samedi 28 août de 13 heures à 14h30, suivi des funérailles qui seront célébrées à 14h30. Inhumation au cimetière de Mascouche à 17h15.