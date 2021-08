BAZINET, Claudette



À Montréal, le 16 juillet 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Claudette Bazinet, fille de René Lionel Bazinet et Lina Thomas.Elle laisse dans le deuil son frère Normand Bazinet, sa filleule Marie-Eve Bazinet. Elle sera aussi regrettée par ses nièces, Francine Delisle et Chantal Bazinet, ses neveux Mario Bazinet, Alain Bazinet, Michel Delisle, Richard Delisle et Eric Bazinet ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 août de 14h à 18h au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 18h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.