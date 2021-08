LEBLANC, Normand



De St-Eustache, le 1er juillet 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Normand Leblanc.Il était le fils de feu M. Léo Leblanc et de feu Mme Fleurette Latour.Il laisse dans le deuil son fils Patrick, sa petite soeur Ginette (Conrad Lacroix), ses neveux Michel (Annie) et Francis, ses petits-neveux et petites-nièces Alexandre, Maxime, Roxanne, Noémie et Aucéanne ainsi que plusieurs autres parents et amis; ses deux autres familles: celle des Autobus Paquette et des Chevaliers de Colomb.La famille recevra les condoléances au:ST-EUSTACHEle samedi 4 septembre de 14h à 17h.