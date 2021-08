PÉPIN, Michel



Le 9 août 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Michel Pépin, fils de feu Conrad Pépin et de feu Solange Provost.Il laisse dans le deuil ses filles Geneviève (Nicholas Grether) et Valérie (Paul Bourret), son petit-fils Calvin Grether, son ex-épouse Christiane Letang, Kristopher (Catherine) et leurs enfants, sa soeur Chantal (René Côté), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 11 septembre 2021 dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l'église de Sainte-Julie, 1686 rue Principale, Sainte-Julie, Qc, J3E 1W7.