ALLARD (née BLEAU), Nicole



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Nicole Allard (née Bleau), à Laval le 13 août 2021.Elle laisse dans le deuil son cher époux Jacques Allard, ses 2 enfants, Sébastien (Caroline) et Sonia (Thiéry) ainsi que ses 3 petits-enfants, Dave, Alexandre et Hugo. Elle laisse aussi éplorés ses nombreux frères et soeurs ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances chez :vendredi le 27 août de 17h à 21h et samedi le 28 août de 9h à 10h.Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Sylvain de Laval au 750 boul. Saint-Sylvain, Laval, Qc, H7E 2X3 samedi le 28 août à 11h.