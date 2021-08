LARIVIÈRE, Albert



À Laval, le 12 août 2021, est décédé M. Albert Larivière.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Sylvain, Martine (Denis) et Danny (Maude), ses petits-enfants Jessie (Billy), Delphine et Florence, son frère Jean-Paul ainsi qu'autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer de Laval, 2525 boul. René-Laennec, Laval, H7K 0B3 (450 975-0966).Une célébration privée se tiendra le lundi 23 août 2021 au:L'ASSOMPTIONwww.complexefunerairejeancomtois.ca