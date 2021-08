ST-JACQUES, Jean-Claude



Au CISSSME Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 9 août 2021, est décédée Monsieur Jean-Claude St-Jacques à l'âge de 94 ans. Aujourd'hui nous perdons un pionnier des courses sous harnais.Outre son épouse Jeannine Beauregard, le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Pierre Chevrette), Lyne (Noël Demers), Yves (Micheline Paquette), Claude (Richard Gingras), Andréanne (Justin Godbout), ses petits-enfants : Benoit, Patricia Valérie, Catherine, Olivier, Emile, ses arrière-petits-enfants : Aurélie, Charlie, Logan, Louis, Philippe, ses frères et ses soeurs : Françoise, Henriette, Lucienne, Louise (feu Claude Forget), Jeannine (Jacques Hébert), Jacqueline (Léo Laroche), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Monsieur Jean-Claude St-Jacques recevra les condoléances le vendredi 27 août 2021 à 13 h en l'Église de La Présentation. Les funérailles seront célébrées à 14 h suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Comte tenue des directives du ministère de la santé, les règles de rassemblement seront en vigueur. Le port du couvre-visage est obligatoire.Tél : 450-774-6417 Téléc. 450-773-7778www.ubaldlalime.com