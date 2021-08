PICHÉ, Normand



C'est avec une grande tristesse, que la famille de Normand Piché, résident de Lanoraie, vous informe de son décès le 7 mai 2021, à l'âge de 84 ans.Outre son épouse Gabrielle Arpin, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Sylvain), Gilles (Sylvie), Lorraine (Serge), Ginette (Alain), Nathalie (André) et Julie, ses petits-enfants Charles, Alexandre, Francis, Frédérick, Théo, Arthur, Sébastien, Emilie, Thierry, Delphine, Arnaud, Marika et Esmea, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, sa belle-soeur, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La cérémonie funéraire aura lieu le samedi 28 août 2021, à l'église de Lanoraie dès 14h. Pour ceux qui veulent offrir des recueillements aux proches, vous pourrez le faire à partir de 13h15, en tenant compte des procédures sanitaires du moment.