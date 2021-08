Comme l’an 40

Au moment où ce clavier vous parle, le félin est dans le salon, étendu dans le milieu de la place et il dort comme un loir. Wiss, mon chat, a eu un an au début du mois. Lui, le passeport vaccinal, la retraite de Pascale Nadeau ou le tsunami de mensonges électoraux, vous n’avez pas idée comment il s’en balance. Et comme on l’a adopté en octobre dernier, c’est un chat de pandémie, un chat de confinement, un chat de COVID-19. Il est donc habitué à ne voir que Manon et moi et quelques fois le livreur de pizza. Or, maintenant, quand on a de la visite, surtout les petits-enfants, il déguerpit et va se cacher dans la chambre. Il ne tolère pas. Trop de monde, trop de bruit, il ne veut rien savoir. Quand ils sont repartis, il sort de son refuge et revient tout doucement dans le milieu de la place.

Quelle belle vie sans impôt, sans problème de langue, sans inquiétude de variant, sans crème solaire. La bouffe et l’eau sont là dans les plats et il va se servir à volonté. Il n’a même pas à demander. Mieux, de temps en temps, quand il nous fait une petite caresse, on lui tend quelques gâteries et il retourne se coucher. Wiss est tout noir, une toute petite tache blanche dans le cou et il est de descendance Bengal. C’est un chat qui rapporte, sans même qu’on le lui ait enseigné. On lance un de ses jouets, il va le chercher et le ramène à nos pieds. Il le fera une dizaine de fois et, ensuite, ça ira au lendemain. Il retourne au dodo pendant lequel il lui arrive de roupiller carrément sur le dos, les quatre fers en l’air. Faut aimer le sommeil. On dirait qu’il rêve qu’il dort.

AU BUREAU

Il est intelligent et il assimile de l’info. Sur mon bureau, il monte et vient piquer un petit snooze et il a appris qu’il ne faut pas jouer avec les crayons et que jamais il ne réussira à capturer le curseur dans l’écran de l’ordinateur. Il se demande qu’est-ce que j’ai à tapocher à deux ou trois doigts comme ça sur les touches, mais il n’en fait plus de cas. Sa plus grande leçon est venue il y a quelques semaines et désormais il ne se couchera plus jamais sur mon téléphone. Heureusement que ce n’était qu’un appel et non l’alerte Amber.

Comme nous habitons au troisième, Wiss ne va pas plus loin que le balcon et ne chasse que des mouches et des guêpes. Il pourrait attraper des oiseaux, mais il devra retourner dans le salon, dans ses rêves. Il ne veut rien savoir des élections municipales ni des quatre premières vagues et encore moins des 12 prochaines.

DOUX BIDOU

Slogan des conservateurs : « C’est O’Toole d’Erin de devenir premier ministre. »

Jaromir Jagr jouera encore à 50 ans et entend se rendre dans la zone adverse en transport adapté.

Vol de guitares au centre-ville. Selon la police, le suspect opérait en solo.

Je prendrais bien un petit Cinzano de Bergerac.

Avis aux maçons : Ne soyez pas si truelle.

À Percé, l’économie va bien quand les touristes sont dans le trou.

Un conducteur végétarien prend le champ.

Les sans-abri poussent comme des sans pignon.

Je peux facilement faire une centaine de push-up. Ça dépend juste du nombre de jours qu’on me donne.

À DEMAIN AUX SPORTS