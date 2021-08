LANGEVIN-DESCHÊNES

Huguette



À Laval, le 15 juillet 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Huguette Deschênes (née Langevin), épouse de feu M. Yvon Deschênes.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise, Sylvie (José), Gilles et feu Yves, ses 5 petits-enfants, ses 10 arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et ami.e.s.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 septembre de 17h à 21h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le samedi 4 septembre à 10h en l'église Saint-Elzéar à Laval.Selon les mesures en vigueur, un nombre de 50 personnes à la fois, sur rotation, sera permis au complexe funéraire et on ne pourra assister aux funérailles que sur invitation seulement.