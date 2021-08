LAURIN, Gabrielle (Dumais)



Le 30 juillet 2021, à l'âge de, est décédée Mme Gabrielle Laurin, veuve de Jean Dumais.Elle laisse dans le deuil son fils Alain (Sylvie), sa belle-fille Claudine (feu Jean-Pierre), sa petite-fille Sévrine (Gabriel) et son arrière-petit-fils Léonard.Également ses soeurs Renée, Laurette (Raymond), Lucie (Michel) et son frère Pierre (Louise), ses belles-soeurs Françoise, Francine et Lise, de même que son beau-frère Claude et de très nombreux neveux et nièces.L'ont précédée en l'autre vie ses soeurs Éliane, Louise et bébé Élise, ainsi que ses frères Marc, Jean-Guy, André, Denis, Léo et Camille, le ''Père'' de la Loi 101.Elle fit une différence en nous par sa joie de vivre, son souci de la perfection et son attachement à la ''familia''. Qu'elle repose dans la paix de ce Dieu en qui elle croyait de toute son âme.Ses funérailles seront célébrées en présence des cendres à la Paroisse Saints-Simon-et-Jude, 85 rue Sacré-Coeur, à Charlemagne, le samedi 4 septembre prochain à 14h. Les portes de l'église s'ouvriront dès 13h pour permettre aux parents et amis d'offrir leurs condoléances à la famille. Bienvenue à tous. Prière de respecter les directives en cours de la Santé publique en temps de pandémie.Nous remercions chaleureusement la direction et le personnel des Résidences Marie-Claire et Château La Belle Époque ainsi que le CHSLD Le Boisé de Terrebonne pour les soins prodigués avec attention, générosité et professionnalisme.