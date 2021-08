AVOINE, Claude



Le 6 août 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Claude Avoine.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain, Stéphane et Sonia (Jean-Sébastien) ainsi que son petit-fils Émile. Il laisse également dans le deuil sa soeur Gisèle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents, amis et voisins.La famille recevra vos condoléances au :MCMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 / www.salondemers.comLe samedi 28 août 2021 de 14h à 17h.La famille souhaite remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC des Patriotes ainsi que tout le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour l'excellence des soins reçus. Un merci très spécial à ses infirmières Annie Marcotte, Danielle Plourde et Lucie Dupré.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Victor-Gadbois.